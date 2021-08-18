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Afgan gazeteci Nazira Karimi: Keşke Atatürk'ü dinleseydi liderlerimiz

Dünyanın konuştuğu Afgan gazeteci Nazira Karimi, ülkesindeki Taliban rejimine değinerek "Keşke burada Atatürk'ü daha çok dinleseydi liderlerimiz. Dinleselerdi ülkem şu an bu pozisyonda olmazdı." dedi.

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Pentagon'da dün gerçekleştirilen basın toplantısında, Afgan gazeteci Nazira Karimi, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'e "Benim Cumhurbaşkanım nerede" diye soru sormuş ve toplantıya sözleriyle damga vurmuştu.

Afgan gazeteci Taliban rejimini anlattı
Dünyanın konuştuğu Afgan gazeteci Nazira Karimi, ülkesinde yaşanılan Taliban rejimi hakkında CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür'e konuştu.

"Ben Kabil'de doğdum, Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlıyorum." diyen Karimi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke Atatürk'ü daha çok dinleseydi liderlerimiz"
"Ve tarihimi de biliyorum. O zaman Afganistan ile Türkiye'nin çok yakın dostluğu olduğunu biliyorum. Ama çok üzgünüm, çok kötü hissediyorum. Keşke burada Atatürk'ü daha çok dinleseydi liderlerimiz. Ve eğer dinleselerdi ülkem şu an bu pozisyonda olmazdı. Evet ben genç bir gazeteciydim ve iyi bir ailede yetiştim, iyi vakitler geçirdim, ünlü bir gazeteci oldum genç yaşıma rağmen ama kaçmak zorunda kaldım.

"20 yldır hergün acı çekiyorum, hiç barış görmedik"
Ne yazık ki 20 yıldır hergün acı çekiyorum, hiç barış görmedik. Barışı rüyalarımda görüyorum, hepimizin hayali barışa ulaşmak. Umarım birgün gerçekten barışı elde edebiliriz. Ben de ülkeme dönmek istiyorum. Ülkemi çok özlüyorum. "

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