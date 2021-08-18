Sıfır otomobillerde fırsatçıların pes dedirten ÖTV oyunu

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı düzenlemesi otomobil almak isteyenleri heyecanlandırırken bazı bayilerin oyunu ise pes dedirtti. Fırsatçı bayiler ellerindeki ÖTV indirimli otomobilleri galericilere eski fiyattan satıyor. Vatandaşa bu indirimli otomobiller verilmiyor. Araç isteyene 'tam donanımlı' paket teklif ediliyor. Onun fiyatı ise 'ÖTV indirimsiz' halinin bile üzerine çıkıyor.

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Belli hacimlere sahip sıfır kilometre araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine gidildi. Bu karar 320 bin TL'yi geçmeyen otomobillerde 20-50 bin TL arasında indirime sebep oldu. Ancak bu fiyat düşüşü vatandaşın cebine yansımadı. Bayilerde neredeyse otomobil bulmak imkansız.

Uzun teslimat süreleri sebebiyle vatandaş sıfırdan ikinci el otomobil piyasasına kaymak durumunda kaldı. Hal böyle olunca ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar sıfır kilometre araçlara göre daha yüksek kaldı.

Mesela 1.6, düz vitesli, 2021 model bir otomobilin ÖTV indirimi sonrası fiyatı 220 bin TL'ye geriledi. Ancak galerilerde aynı statüde olan bir otomobil 270 bin TL civarında alıcı buluyor. Galeride 'hemen teslim' ve 'istenilen model' bulma avantajı da vatandaşı ikinci ele yöneltiyor. Bu yaşanan durumun arkasında fırsatçı bayilerin olduğu ortaya çıktı.