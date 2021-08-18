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ABD'den Türkiye için skandal karar: Terör örgütleri saldıracak

ABD'den Türkiye için skandal karar: Terör örgütleri saldıracak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkartırken ABD Dışişleri Bakanlığı ise "Terör örgütleri Türkiye'de saldırı planlıyor" yaygarasını kopartarak uyarı yayımladı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkartmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da terör örgütlerinin Türkiye'de saldırı planladığı gerekçesi ile 'seyahat etmeyin uyarısı yaptı.

Terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planladığını ve bu saldırıların beklenmedik anda yaşanabileceğini ileri sürerek ABD vatandaşlarına uyarıda bulunan bakanlık, "Terör örgütleri Türkiye'de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler; turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları ve alışveriş merkezlerini, yerel yönetim tesislerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet alanlarını, parkları, büyük spor ve kültürel etkinlikleri, eğitim kurumlarını, havaalanlarını, kamu alanlarını ve diğer yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler" ifadelerini kullandı.

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