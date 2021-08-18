BIST 1.455
DOLAR 8,48
EURO 9,95
ALTIN 486,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Apartman 20 kişiye mezar oldu! Müteahhit yakalandığı İstanbul'dan Kastamonu’ya getirildi

Apartman 20 kişiye mezar oldu! Müteahhit yakalandığı İstanbul'dan Kastamonu’ya getirildi

KASTAMONU Bozkurt'ta sel sırasında yıkılarak şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı halen 11 kişinin de kayıp olduğu Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi, yakalandığı İstanbul’dan Kastamonu’ya getirildi.

Abone ol

Dere yataklarına yapılan ve sel felaketi sırasında çok sayıda vatandaşın hayatına mal olan binalarla ilgili başlatılan soruşturma genişletiliyor. Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturmada Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Mehmet Özkan, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesine getirildi.

Olayın geçmişi
Selin vurduğu Bozkurt’ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. Özkan'ın mal varlığına savcılık tarafından tedbir kararı koyuldu.

İlgili Haberler
Kastamonu Bozkurt'taki selde bir aile yok oldu! Tek kurtulan 17 yaşındaki Can Kastamonu'daki sel felaketi! Gözaltına alınan müteahhitin kardeşi: İzin veren belediye sorumlu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı İtalya'da bulundu
Foto Galeri 'Şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı İtalya'da bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da 61 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 61 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Vakalar patladı! Girit Adası'nda gece sokağa çıkma yasağı başladı
Vakalar patladı! Girit Adası'nda gece sokağa çıkma yasağı başladı
Afrin'e roket ve havan saldırısı
Afrin'e roket ve havan saldırısı
Ağrı'da öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
Ağrı'da öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında yatak pozları olay oldu!
Seray Sever eşi Eray Sünbül kaç yaşında yatak pozları olay oldu!
Gaziantep'te annesine kızıp evi terk etti! Saatler sonra...
Gaziantep'te annesine kızıp evi terk etti! Saatler sonra...
AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu’ndan CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine sert tepki
AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu’ndan CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine sert tepki
İzmir'de darp iddiasında karşı taraf konuştu: Olay kedi-köpek kavgasından ibaret değil
İzmir'de darp iddiasında karşı taraf konuştu: Olay kedi-köpek kavgasından ibaret değil
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2021 tarihleri takvim netleşti
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2021 tarihleri takvim netleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Afganistan" açıklaması: Durum her an değişebilir, hazırlıklıyız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Afganistan" açıklaması: Durum her an değişebilir, hazırlıklıyız