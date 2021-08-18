Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Afganistan" açıklaması: Durum her an değişebilir, hazırlıklıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin flaş açıklamalar geldi. Bakan Akar, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek." dedi. Havaalanında görevli Türk askerinin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Havaalanı şu anda güvenli görünüyor ancak durum her an değişebilir, buna karşı da biz hazırlıklıyız." dedi.

Abone ol

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor. Angola Savunma Bakanı Joao Ernesto Dos Santos ile bir araya gelen Akar, konuk Bakanla iki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması’nı imzaladı.

İmza töreni sonrasında AA muhabirinin Afganistan’daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorusu üzerine, Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

İlk andan itibaren Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün harekat merkezlerinin çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Biz Kabil’deki uluslararası havaalanına ilişkin görüşlerimizi, niyetimizi başından beri ifade ettik. Buradaki maksadımız herkes tarafından bilinmektedir. Bu maksat doğrultusunda da NATO başta olmak üzere ABD’liler ve diğer ülkelerle, bölgede ve bölge dışında gerekli koordinasyonları sürdürmekteyiz. Bizim amacımız tüm Afganistan için önemli, gerekli olduğuna inandığımız Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın herhangi bir aksamaya uğramadan çalışması ve tüm Afganistan’a hizmet etmesi. 6 yıldan beri yaptığımız gibi, çalıştırılması, teknik ve idari yönden bu faaliyetlerin sürdürülmesi. İnsani boyutunu da düşündüğünüzde bu faaliyetin önemli bir boşluğu doldurduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz bu konuda taleplerimizi başlangıçtan itibaren ortaya koyduk. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde bu yaptığımız çalışmaları sürdürmeyi değerlendirdiğimizi ifade ettik."

"İki günde 62 uçuş"

Akar, önceki gün yaşanan kargaşa nedeniyle havalimanının faaliyetlerinin bir süre durdurulduğunu belirtti. Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda gerekli sükunet sağlandı. Havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 62 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türk vatandaşlarımızın da bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek. Havaalanının kullanılmasında herhangi bir sıkıntı yok, gerekli tedbirler alındı.

Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz. Yapılacak temaslarla bu konu ve durumumuz daha da netleşecek ve ona göre de nihai kararımızı vereceğiz."

"Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbir alındı"

Havaalanında görevli Türk askerinin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz, müdahale söz konusu olmadı.

Havaalanı şu anda güvenli görünüyor ancak durum her an değişebilir, buna karşı da biz hazırlıklıyız.

Bu manada orada Mehmetçik verilen görevleri başarıyla sürdürdü, sürdürüyor. Bizim için en önemli şey Mehmetçiğin güvenliği. Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olmaz, olamaz. Şu anda durum sakin görünüyor. Tahliyeler devam ediyor. Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması durumunda da gerekli planlarımızı uygulamaya hazırız."