Bursa'da pencereden bakıyordu! Beton zemine çakıldı

BURSA'da meydana gelen olayda 3. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.Abone ol
Olay Hamidiye mahallesi Yıldız sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Yiğit Hamza A., açtığı pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuğu gören ailesi, yardıma koştu. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu