Kocası kadınla sevgili olmasını kıskandı! Belçika'nın Formula 1 yöneticisi öldürüldü

BELÇİKA'nın Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, kıskançlık nedeniyle kocası tarafından öldürüldü. Maillet ve eşcinsel sevgilisini öldüren katil koca, cinayetleri ihbar ettikten sonra intihar etti.

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Formula 1'in en ünlü ayaklarından Belçika Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Spa pistinin yöneticisi Nathalie Maillet (51) yeni yarışa iki hafta kala evinde ölü bulundu. Maillet ile birlikte evden bir kadın ve erkek cesedi de çıktı. Erkek cesedinin kocası Franz Dubois'e ait olduğu, diğer kadının da Ann Lawrence Durviaux (53) olduğu anlaşıldı.

İntihardan önce ihbar etti

Polis, Dubois'in iki kadını da silahla öldürdüğünü, sonra da intihar ettiğini açıkladı. Dubois, tetiği kendisine yöneltmeden önce polisi arayıp cinayetlerini ihbar etti.

17 yıllık evlilik

Maillet ile Durviaux'nun bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı. Polis, kıskançlık üzerinde duruyor. Ama ihanet kıskançlığı düşük bir ihtimal gibi görünüyor. 17 yıllık evli çiftin arasında bir yarış da olduğu, Dubois'nin geri planda kaldığı için eşini kıskandığı iddia ediliyor.

Kariyeri iyi gitmedi

Zira, kendisi de motor sporlarında yöneticilik yapan Dubois, pilotlukta ve yöneticilikte eşi kadar yükselemedi. F1'in en önemli pistlerinden birinin başındaki Maillet, pilot olarak katıldığı yedi yarışın beşinde derece almıştı. Dubois ise bir iddia gösterememişti.