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Vakalar arttı! Diyarbakır'da 3 mahalle karantinaya alındı

Vakalar arttı! Diyarbakır'da 3 mahalle karantinaya alındı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarının arttığı Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. 

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Bismil'deki vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. 

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