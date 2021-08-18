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Kayserispor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi

Kayserispor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.

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Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, deneyimli teknik adamla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Hikmet Karaman’a güvendiklerini belirten Çamlı, "Kayserispor taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor’un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman’ın bugün kente gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kayserispor, geçen sezonun son haftalarında takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Altay’a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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