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Sözleşmeli öğretmen atama takvimi güncellendi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi güncellendi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gidildi.

Buna göre, atama işlemleri için eğitim kurumu tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.

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