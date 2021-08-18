Kabil'den ABD uçaklarıyla tahliye edilen Afganlarla ilgili bomba iddia

640 Afganın ABD ordusuna ait 150 kişilik bir uçağa binerek kaçtığı fotoğraf şok etkisi yaratırken, Rusya, Kabil'den tahliye edilen Afganların Uganda'ya götürüldüğünü iddia etti

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Rusya, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağı ile Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 640 Afgan'ın Uganda'ya götürüldüğünü iddia etti.

Moskova yönetimi, uçaktaki Afganların Uganda'ya götürüldüklerini bilmediklerini bildirerek, 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubunun ülkeye yerleşmeye başladığını duyurdu.

Uganda mültecileri kabul edeceğini açıklamıştı

Uganda, ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici olarak kabul edeceğini duyurdu. The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, yardım, afet ve mültecilerinden sorumlu Devlet Bakanı Esther Anyakun, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mülteciyi geçici olarak ülkelerinde misafir etme kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını söyleyen Anyakun, 500 kişilik ilk kafilenin 16 Ağustos'ta ülkeye gelmesinin planlandığını ancak henüz ülkeye ulaşmadıklarını belirtti.

Anyakun, mültecilerin, kaldıkları süre zarfında tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını aktardı.

Uganda, bu kararla Afgan mültecileri ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi oldu.

Uçaktan düşmüşlerdi

Uçaklara saklanan üç kişi yüzlerce metre yükseklikten yere düştü. Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, uçağın tekerlek bölgesine tutunarak kaçmaya çalışan 2 Afgan vatandaşın civardaki evlerin üzerine düştüğü görüldü.

Afganistan'dan Katar'a giden bir C-17 tip ABD kargo uçağının tekerlek kompartımanında ceset kalıntılarına rastlandı. Bu yönde raporun kendilerine ulaşmasının ardından ABD Hava Kuvvetleri de acilen harekete geçti.



ABD, uçağın teker kompartımanında ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.