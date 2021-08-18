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Bilim Kurulu toplanıyor! Aşısızlara yeni yasaklar mı geliyor?

Bilim Kurulu toplanıyor! Aşısızlara yeni yasaklar mı geliyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapacak. Toplantıda, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı masada olacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Toplantıda salgında gelinen son nokta ele alınacak.

Ayrıca, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da masada olacak. Aşı olmayanlara yönelik alınacak kararların da Bilim Kurulu Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. 

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 85 milyon 564 bin 637'ye yükseldi.

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