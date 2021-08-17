Konsensus Araştırma'dan çarpıcı mülteci anketi! Artık sığınmacı kabul edilmesin
Konsensus Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 67.7 olarak belirlendi. Bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 9.1'de kaldı. Performansı en çok beğenilen siyasetçiler kimler? En beğenilen belediye başkanları anketinin zirvesinde kim var? Vatandaşın en önemli 3 sorunu ne? İşte cevapları...
Konsensus Araştırma Şirketi, 4-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1500 kişiyle telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Yüzde 95 güven sınırında hata payının +/- yüzde 2.5 olduğu belirtilen araştırma, Türkiye'nin 667 ilçesi, 87 seçim çevresi ve 81 ilinde yapıldı.
Türkiye'de son dönemde sıkça tartışılan 'göçmenler' konusuna değinilen ankette, katılımcılara "Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir ifadesine katılıyor musunuz katılmıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Bu ifadeye katıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 67.7 olarak belirlendi. Kısmen katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 23.2, "Katılmıyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 9.1 oldu. "Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir" ifadesine 'katıldığını' söyleyenlerin oranı, 'katılmadığını' belirtenlerin oranında yüzde 58.6 daha fazla.
Siyasetçilerin performansı
Katılımcıların yanıtlarına göre siyasi performans sıralamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.92 beğeni puanı ile birinci sırada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2.91 ile 2. sırada. Erdoğan ve Koca'yı 2.81 puan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor.
Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi performansını 'beğendiğini' söyleyenlerin oranı yüzde 43.3 oldu. Erdoğan'ın ardından yüzde 40.2 ile Sağlık Bakanı Koca ve yüzde 35.5 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 32.4 ile altıncı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 26.3 ile yedinci sırada yer aldı.