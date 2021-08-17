Konsensus Araştırma'dan çarpıcı mülteci anketi! Artık sığınmacı kabul edilmesin

Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi performansını 'beğendiğini' söyleyenlerin oranı yüzde 43.3 oldu. Erdoğan'ın ardından yüzde 40.2 ile Sağlık Bakanı Koca ve yüzde 35.5 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 32.4 ile altıncı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 26.3 ile yedinci sırada yer aldı.