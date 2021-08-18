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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nasıl kaçtığı belli oldu ayrıntılar pes dedirtti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin nasıl kaçtığı belli oldu ayrıntılar pes dedirtti

Yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek ülkeden kaçtığı iddia edildi.

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Taliban'ın başkent Kabil’in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin
kaçışıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

İngiliz BBC’ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani’nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos’ta “savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek” helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

“Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın”

Gani’yi “cesaretsiz” olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak “Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın” demek istediğini söyledi.

Öte yandan, yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman’a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus “Lenta” yayını, Eşref Gani’yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan’a hiç iniş yapmadığın duyurdu.

Gani’yi taşıyan uçak, Duşanbe havalimanı üzerinde tur atmış; Tacikistan sivil havacılık dairesi Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman’a gitmiş. Eşref Gani’nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, kançılarya şefi Mahmut Fazli ile ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyormuş. Umman’dan alınan ancak henüz resmen doğrulanmayan diğer bilgilere göre Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış.

Kaçmadan bir gün önce "ülkemi savunmaya devam edeceğim" diyordu

Başkent Kabil'e 70 kilometre uzaklıktaki Pul-i Alem kentinin düşmesiyle 34 vilayet merkezinden 18'inin Taliban'ın kontrolüne geçtiği Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Eşref Gani 'ülkesini savunmaya devam edeceğini' söyledi. Televizyonda yayınlanan konuşmasında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirten Gani, "Cumhurbaşkanı olarak ülkemi savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

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