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Galatasaray ile Çaykur Rizespor Oğulcan Çağlayan krizini çözdü

Galatasaray ile Çaykur Rizespor Oğulcan Çağlayan krizini çözdü

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü. Sarı-Kırmızılılar, Karadeniz ekibine 500 bin Euro bonservis ödemesinin yanı sıra ikisi kiralık 3 oyuncu gönderecek.

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Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan konusunda anlaşmaya vardı. Perşembe günü imzalar atılacak. Oğulcan’a karşılık 500 bin Euro bonservis bedelinin yanı sıra Ali Yavuz Kol bonservisiyle, Yunus Akgün ve Atalay Babacan kiralık olarak Karadeniz ekibine verilecek.

Oğulcan Çağlayan, Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki anlaşma şöyle:

• 500 bin Euro bonservis
• Ali Yavuz Kol (bonservisiyle)
• Yunus Akgün (1 yıl kiralık)
• Atalay Babacan (1 yıl kiralık)

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