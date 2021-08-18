Çete lideriyle alemde yakalanan Ağır Ceza Mahkemesi hakimi açığa alındı

ANTALYA'da, beraat verdiği çete lideriyle aynı masada alem yaparken yakalanan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) tarafından açığa alındı.

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11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çetenin lideriyle aynı masada alem yaparken yakalanan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında soruşturma açılmıştı.

HSK tarafından başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. HSK, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ.'yi görevden aldı.