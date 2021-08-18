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Ömrünü bu işe adadı bedavaya dağıtıyor! Duyan şehir dışından Manisa'ya geliyor

İhlas Haber Ajansı
Ömrünü bu işe adadı bedavaya dağıtıyor! Duyan şehir dışından Manisa'ya geliyor

MANİSA'da çocukluk zamanındaki lezzeti arayışa çıkan vatandaş, 22 yıldır atalık tohumlar biriktiriyor. Tohumları dağıtan vatandaşın tek bir derdi var.

Ömrünü bu işe adadı bedavaya dağıtıyor! Duyan şehir dışından Manisa'ya geliyor

Manisa’nın Spil Dağı eteklerindeki Sultan Yaylasında bir buçuk dönümlük arazisinde Eyüp Korkmaz, atalık tohumları gelecek nesillere aktarabilmek için emekli olduktan sonra var gücüyle çalışmaya başladı.

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Ömrünü bu işe adadı bedavaya dağıtıyor! Duyan şehir dışından Manisa'ya geliyor

Korkmaz, "Benim ilk amacım çocukluğumuzdaki tadı bulabilmekti. Şimdi çocukluğumuzdan çok daha ileri atalarımıza kadar vardık." dedi.

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Ömrünü bu işe adadı bedavaya dağıtıyor! Duyan şehir dışından Manisa'ya geliyor

"Çevreme dağıtma gayretindeyim"
Korkmaz, "Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geçmişteki bütün tohumları geleceğe aktarabilmek bilmek için elimden geldiğince tüm gayretimle çalışıyorum. Çevremde, tüm arkadaşlarımdan bulduğum, duyduğum, gördüğüm bütün tohumları, fidanları buraya getirip ekip tohumlarını çoğaltarak çevreme dağıtma gayretindeyim." diye konuştu.

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Ömrünü bu işe adadı bedavaya dağıtıyor! Duyan şehir dışından Manisa'ya geliyor

Onlarca çeşit: Korkmaz, "Ekimler sürekli değişmekte. Şu anda 60 civarında domates çeşidim var. Bunun yüzde 70’i ekilmiş, yetişmiş faal durumda." sözlerini kullandı.

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