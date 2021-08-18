Ömrünü bu işe adadı bedavaya dağıtıyor! Duyan şehir dışından Manisa'ya geliyor
MANİSA'da çocukluk zamanındaki lezzeti arayışa çıkan vatandaş, 22 yıldır atalık tohumlar biriktiriyor. Tohumları dağıtan vatandaşın tek bir derdi var.
Manisa’nın Spil Dağı eteklerindeki Sultan Yaylasında bir buçuk dönümlük arazisinde Eyüp Korkmaz, atalık tohumları gelecek nesillere aktarabilmek için emekli olduktan sonra var gücüyle çalışmaya başladı.
Korkmaz, "Benim ilk amacım çocukluğumuzdaki tadı bulabilmekti. Şimdi çocukluğumuzdan çok daha ileri atalarımıza kadar vardık." dedi.
"Çevreme dağıtma gayretindeyim"
Korkmaz, "Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geçmişteki bütün tohumları geleceğe aktarabilmek bilmek için elimden geldiğince tüm gayretimle çalışıyorum. Çevremde, tüm arkadaşlarımdan bulduğum, duyduğum, gördüğüm bütün tohumları, fidanları buraya getirip ekip tohumlarını çoğaltarak çevreme dağıtma gayretindeyim." diye konuştu.
Onlarca çeşit: Korkmaz, "Ekimler sürekli değişmekte. Şu anda 60 civarında domates çeşidim var. Bunun yüzde 70’i ekilmiş, yetişmiş faal durumda." sözlerini kullandı.