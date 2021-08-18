6 kişi gözaltına alınmıştı! "Öfkeli Genç Türkler"e "Vicdanlı Genç Türkler"den yanıt

TÜRKİYE'nin göç politikasını eleştiren yönde "Öfkeli Genç Türkler" imzası ile "Hudut Namustur" pankartı asılmış ve 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün ise İstanbul'un bazı noktalarına "Vicdanlı Genç Türkler" imzası ile "Provokatörlük Namussuzluktur!" pankartı asıldı. "Hudut Namustur" pankartına karşın asıldığı düşünülen pankartlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Abone ol

İstanbul’un çeşitli noktalarına, mültecilerin Türkiye sınırlarından kaçak yollarla akın akın gelmelerine tepki olarak ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan 6 üniversiteli genç gözaltına alındı. İfadeleri alınan gençlerin tamamı, haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak savcılıktan serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan gençlerden biri olan Hüseyin B. ifadesinde, “Son günlerde medyada görmüş olduğumuz Afganistan uyruklu insanların ülkemize giriş yapmaları ve tahrik edici haberlerin olması nedeniyle hiçbir etki ve tesir altında kalmadan, bir tepki vermek amacıyla söz konusu pankartları hazırladık. Vatanını milletini seven biriyim. Kesinlikle devlete başkaldırma niyetinde değilim. Sadece mültecilere tepki vermek amacıyla bu eylemi yaptım” dediği belirtildi.

Dün ise bir grubun İstanbul'un bazı yerlerine "Vicdanlı Genç Türkler" imzasıyla "Provokatörlük Namussuzluktur" yazılı pankart astığı görüldü.

6 Türk gencinin "Öfkeli Genç Türkler" imzasıyla astığı "Hudut Namustur" pankartına karşın asıldığı düşünülen pankartlar sosyal medyada TT oldu.