İngiltere'nin kabul edeceği Afgan mülteci sayısı tartışma konusu oldu

İngiliz gazetelerinin manşetlerinde bugün İngiltere hükümetinin 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul etme kararı ve kararla ilgili tartışmalar yer aldı.

Abone ol

Guardian gazetesi, İngiltere hükümetinin kararını, "İngiltere Taliban rejiminden kaçan 20 bin sığınmacıyı alacak" başlığıyla manşete taşıdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mültecilere yönelik programın ilk yılında 5 bin kişi kabul edilecek. Kadınlara, çocuklara ve azınlıklara öncelik verilecek.

Yeni plan, Afganistan'da İngiltere hükümeti için çalışan yerel tercümanlar, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve diğer personel için hazırlanan mevcut plana ek olarak hazırlandı. Mevcut plandan da yaklaşık 5 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Guardian gazetesi, planın 2014 yılından bu yana Suriyelilere yönelik uygulanan plan ile "boyut ve kapsam bakımından benzerliğine" dikkat çekti. Bu plan kapsamında, 20 bin Suriyeli İngiltere'ye yerleştirilmişti. İşkence mağdurlarına, ciddi tıbbi sorunları olan kişilere ve çocuklu kadınlara öncelik verilmişti.

Haberde, "Afganistan'ın nüfusunun Suriye'nin iki katı olduğu ve İngiltere'nin çatışmada aktif bir katılımcı olduğu göz önüne alındığında, sayının neden benzer olduğuna dair soruların ortaya çıkması muhtemel" denildi.

Kendisi de mülteci olarak ülkeye gelen İşçi Partili siyasetçi Alf Dubs'ın planın yeterince kapsayıcı olmadığına yönelik sözleri de haberde yer aldı.

Dubs, "Kanadalılar 20 bin kişi alabiliyorsa, neden 5 yılda sadece 20 bin kişi alıyoruz?" dedi ve ekledi:

"Kadınlara, çocuklara ve savunmasız insanlara öncelik verme kriterinin doğru olduğunu düşünüyorum ancak bu insanlar şu anda tehlikede ve umutsuzca güvenliğe ihtiyaçları var."