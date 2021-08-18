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Jandarma ekipleri Ahiboz gişelerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jandarma ekipleri Ahiboz gişelerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı

Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ahiboz gişesi mevkisinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara/Niğde otoyolu Ahiboz gişeleri mevkisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 kişiyi yakaladı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102-1-a maddesi gereğince toplam 18 bin 984 lira idari para cezası kesilen Afganlar, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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