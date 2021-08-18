BIST 1.461
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 487,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye'de evde kanlar içinde bulundu hastanede öldü! 6 gün sonra..

Osmaniye'de evde kanlar içinde bulundu hastanede öldü! 6 gün sonra..

OSMANİYE’de, yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle karnından vurulmuş olarak ağır yaralı bulunup, hastanede yaşamını yitiren Mustafa İnaltekin’in (38) çocukluk arkadaşı Murat A. (37), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, 11 Ağustos gecesi, Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa İnaltekin'in yalnız oturduğu evinden silah sesi duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, İnaltekin'i karnından pompalı tüfekle vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan İnaltekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İnaltekin'in evinde bulunan tüfeği kriminal incelemeye gönderdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu cinayet şüphelisinin, Mustafa İnaltekin'in çocukluk arkadaşı Murat A. olduğunu tespit etti. Kurtuluş Mahallesi'ndeki adreste saklanan ve 6 gündür aranan Murat A., Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Murat A., adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elazığ'da hava almaya çıktı kayıplara karıştı! İntihar notunda bakın neler yazdı
Foto Galeri Elazığ'da hava almaya çıktı kayıplara karıştı! İntihar notunda bakın neler yazdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı çılgına döndü ey ahmak sürüsü
Fatih Altaylı çılgına döndü ey ahmak sürüsü
3600 ek gösterge hangi mesleklerş kapsıyor
3600 ek gösterge hangi mesleklerş kapsıyor
Aşure günü neler yapılır aşure günü ibadetleri
Aşure günü neler yapılır aşure günü ibadetleri
Gök bilimciler galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı
Gök bilimciler galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı
İngiltere'nin kabul edeceği Afgan mülteci sayısı tartışma konusu oldu
İngiltere'nin kabul edeceği Afgan mülteci sayısı tartışma konusu oldu
Bilim Kurulu Üyesi Nurettin Yiyit'ten 4. doz açıklaması! Büyük dalga için sonbahara işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi Nurettin Yiyit'ten 4. doz açıklaması! Büyük dalga için sonbahara işaret etti
Jandarma ekipleri Ahiboz gişelerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı
Jandarma ekipleri Ahiboz gişelerinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakaladı
Kayserispor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi
Polonyalı atlet Andrejczyk bir bebeğin kalp ameliyatı için olimpiyat madalyasını sattı
Polonyalı atlet Andrejczyk bir bebeğin kalp ameliyatı için olimpiyat madalyasını sattı
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2021 tarihleri güncellendi
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2021 tarihleri güncellendi