Elazığ'da hava almaya çıktı kayıplara karıştı! İntihar notu bıraktı: Herkese bu yazıyı okutun
ELAZIĞ'da 21 yaşındaki genç intihar notu bırakarak kayıplara karıştı. Polis her yerde genci ararken, aile çaresizce oğullarından gelecek iyi bir haber bekliyor.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesinde ikamet eden 21 yaşındaki Ferhat Eren, dün gece saat 21.00 sıralarında hava almaya diyerek evden çıktı.
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Uzun süre gelmemesi üzerine odasına bakan kardeşi, hiçbir eşyasını almadığını fark etti.
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Telefonuna bakan ve intihar notu ile karşılaşan aile, polise haber verdi.
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Genç, polis ekipleri tarafından her yerde aranırken ailesi ise çaresiz ve perişan bir halde oğullarında gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı.
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