Fatih Altaylı çılgına döndü ey ahmak sürüsü

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD'nin göçü Türkiye'nin üzerine yönlendirerek ülkemizi karıştırmak istediği iddiasına tepki gösterenleri "Fondaşlar, ulus millet karşıtları, köle tüccarları ve ahmaklar." olarak niteledi.

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Suriye'den sonra Afganlar da akın akın Türkiye'ye geliyor. Düzensiz göçmenlere karşı hükümet tedbirleri sıkılaşırsa da, tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Bir süredir göçmenlerle ilgili dikkat çeken yazılar kaleme alan Altaylı, "Bir işgal metodu olarak göç" başlıklı köşe yazısında göçmenlerin arkasında ABD olduğunu ileri sürdü.

Türk-Kürt çatışması amacına ulaşamayanların son silahının göçmenler olduğunu savunan Altaylı, kendisine faşist diyenlere sert tepki gösterdi. İşte Altaylı'nın çok konuşulacak yazısı:

“Taliban kafalılar” ve “Sol kafasızlar”

"Biz “Bu göçmen dalgası normal değil” diyerek itiraz ettikçe, ABD Ordusu’nun “Göç’ün bir silah olarak kullanılması” başlıklı tezini gösterip Türkiye’ye yönelik göç dalgasının arkasındaki niyeti sergiledikçe “Taliban kafalılar” ve “Sol kafasızlar” ortak bir biçimde bizi “faşist” diye nitelemeye devam ediyorlar.

Oysa kendi düşüncesi dışındaki düşünceleri faşist diye yaftalayanlardır asıl faşistler.

Oysa bizim tek düşündüğümüz ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği.

Göç yolu ile Türkiye’nin dokusunun bozulmak istendiğini, yıllardır Kürt-Türk çatışmasına bu milletin sağduyusunun izin vermediğini, cemaatler ve tarikatlar eli ile bile bu ülkenin karıştırılamadığını görenlerin son silahı bu göç.

Göçü üzerimize yönlendiriyorlar

Türkiye’yi ancak bu yolla destabilize edeceklerini görüyorlar ve bu göçü üzerimize yönlendiriyorlar.

Bunu destekleyenler ise bu güçlerin iç uzantıları.

Fondaşlar, ulus millet karşıtları, köle tüccarları ve ahmaklar.

Bize faşist diyenlere bir tek söz söyleyeyim.

Ey ahmak sürüsü.

Stalingrad’a saldıran Hitler ordusu mu faşistti yoksa Stalingrad’ı canı pahasına savunan Ruslar mı!

Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz.

Bugün fikren.

Yarın nasıl gerekirse öyle.

Siz ise tüm aptallığınızla bu ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz.

Tabi eğer satılmışlığınızla değilse!"