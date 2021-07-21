Van-İran sınırına 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi

"Çalışmalar 3 etap şeklinde sürdürülüyor"

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, AA muhabirine, sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını söyledi. Güvenlik duvarının tamamlanmasıyla Türkiye-İran sınırının daha güvenli hale geleceğini belirten Dinç, "Van ilimizin İran ile olan sınırının kuzeydoğu hattında 63,1 kilometrelik kısmında bu yıl Acil Sınır Güvenlik Sistemleri Projesi kapsamında başlattığımız modüller beton duvar üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Çalışmalar 3 etap şeklinde sürdürülüyor. Bir taraftan da güvenlik yolu yapılıyor. Başta terör olmak üzere her türlü kaçakçılık, yasa dışı göçmen geçişinin engellenmesi, sınırın güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın huzurunun tesisi için hendek açma faaliyetleri ve ASELSAN tarafından üretimi yapılan optik kulelerin yapımı noktasında idari işlemlerimiz kararlılıkla sürüyor." diye konuştu.