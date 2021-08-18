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Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı! Sürücünün sorgusu sürüyor

Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı! Sürücünün sorgusu sürüyor

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta yakalanan düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan araçta 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçu iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü F.A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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