Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu
ADANA'da gittiği spor salonu 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan'ın hayatını kararttı.
Adana'da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu.
Spor salonu çalışanları, iddiaya göre, Uğurludoğan’a kilo almasını hızlandırmak için spor salonunda satılan protein tozunu önerdi.
Yaklaşık 13 gün boyunca bu tozu kullanan Uğurludoğan, 14. gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş’a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi.