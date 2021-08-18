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Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu

ADANA'da gittiği spor salonu 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan'ın hayatını kararttı.

Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu

Adana'da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu.

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Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu

Spor salonu çalışanları, iddiaya göre, Uğurludoğan’a kilo almasını hızlandırmak için spor salonunda satılan protein tozunu önerdi. 

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Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu

Yaklaşık 13 gün boyunca bu tozu kullanan Uğurludoğan, 14. gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 

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Adana'da her gün 15 TL verip içmeye başladı hayatı karardı! Gözyaşlarına boğuldu

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş’a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi. 

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