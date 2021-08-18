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Kabil Havalimanı'nda izdiham çıktı 17 kişi yaralandı

Kabil Havalimanı'nda izdiham çıktı 17 kişi yaralandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşanan kaos artarak devam ediyor. Reuters'ta yer alan habere göre NATO’dan gelen açıklamada, Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişi yaralandı.

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NATO'dan gelen açıklamada, Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada aynı zamanda ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlara pasaport ve vizeleri olmadığı sürece havaalanı çevresinde toplanmamaları konusunda çağrı yapıldığı bildirildi.

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban yetkilileri Afgan vatandaşlara korkmalarına gerek olmadığını, kendilerine eziyet edilmeyeceğini ve ülkeden kaçmaya çalışmalarının gerekli olmadığını duyurmuştu.

Havalimanı çevresinde gergin bekleyiş

Öte yandan Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor

Kabil Havalimanı'na girmek isteyen Afganistan vatandaşlarını engellemek amacıyla havalimanının güvenliğini sağlayan askerler zaman zaman havaya ateş açıyor.

Yorgunluktan bayıldılar

Havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi. Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.

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