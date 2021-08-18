Suriyeliler Whatsapp'tan örgütlendi! Bursa'da patronlar isyan etti: Asla girmeyin

Suriyeli göçmen işçilerin Bursa'da düşük ücrete karşı Whatsapp grupları üzerinden bir araya geldi. Ortak kararla hareket eden göçmenlerin tavrı patronların tepkisi çekti.

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Suriyeli göçmen işçilerin Bursa’da, WhatsApp grupları üzerinden haberleşerek belirli bir ücretin altında çalıştıran patronların dükkanlarını birbirlerine söyledikleri ve bu dükkanlarda çalışmadıkları iddia edildi. Bir patron, konuyla ilgili “Normalde Suriyeli işçilerden açıkçası memnunduk. Ama işin rengi değişmeye başladı” dedi.



Bursa’da Gündem Gazetesi’nden Yaman Kaya, köşe yazısında Suriyeli emekçilerin örgütlenmesine değinerek, emekçilerin kendi araların WhatsApp grubu kurduklarını ve işçi haklarını gasp eden patronların dükkanlarında çalışmadıklarını öne sürdü.







"İşin rengi değişmeye başladı"

Patronların bu konudan şikayetçi olduğunu belirten Kaya, Küçük Sanayi’deki bir işletme sahibinin "Türk usta bulamıyoruz. Suriyeliler de piyasayı yükseltmeye başladı. İşler yoğunlaşınca ücretlerin artmasını istiyorlar. WhatsApp grubu oluşturmuşlar. Belirli ücretin altında çalışmayı kabul etmiyorlar. Birini işten çıkarınca, diğerleri de çalışmıyor. İşçi çıkarılan yere asla girmeyin talimatı vermişler. Normalde Suriyeli işçilerden açıkçası memnunduk. Ama işin rengi değişmeye başladı." sözlerini paylaştı.