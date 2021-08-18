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Afrin'e roket ve havan saldırısı

Afrin'e roket ve havan saldırısı

SURİYE'nin Afrin bölgesine, terör örgütü PKK/YPG tarafından roket ve havan ile saldırı düzenlendi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesine, öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerce roketli ve havanlı saldırı düzenlendi.

Teröristlerin ateşlediği roket ve havanlar ile Afrin merkezdeki bazı noktalar hedef alındı. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamaların ardından bazı bölgelerden dumanlar yükselirken, teröristlerin bulunduğu alanlar ise ateş altına alındı.

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