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Gaziantep'te annesine kızıp evi terk etti! Saatler sonra...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te annesine kızıp evi terk etti! Saatler sonra...

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, annesi ile tartıştıktan sonra kumbarasındaki parayı alıp, evde ayrılan 10 yaşındaki Arif Emre Tek, Gaziantep'te bulundu.

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​ Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde yaşayan Tek ailesinin çocukları Arif Emre Tek, dün annesi ile tartıştıktan sonra evden çıktı. Dün akşam eve dönmeyen, kumbarasındaki paraları da aldığı belirlenen Arif Emre’nin ailesi, polise haber verdi. Arama çalışması başlatan polis ekipleri, Arif Emre Tek’i gece saatlerinde Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde buldu. Küçük çocuğun annesine kızdığı için evi terk ettiği ve teyzesinin yanına gitmek isterken kaybolduğu belirtildi. Arif Emre Tek, İslahiye’ye götürülerek ailesine teslim edildi.

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