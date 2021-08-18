Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi.