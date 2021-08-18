Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor
MANİSA'da yaşayan İlkay Özcan, koronavirüs salgını sürecinde hobi olarak başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi.
Kabak süsleme sanatında kendisini geliştiren Özcan, daha sonra süslediği dekoratif kabakları internetten satışa sundu.
Oldukça yoğun bir taleple karşılaşan Özcan, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.
Hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Özcan, “Kabak süsleme sanatıyla Bodrum’da bir gezi esnasında karşılaştım. Daha sonra arada biraz zaman geçti " dedi.