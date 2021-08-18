BIST 1.455
DOLAR 8,48
EURO 9,95
ALTIN 486,89

Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor

İhlas Haber Ajansı
Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor

MANİSA'da yaşayan İlkay Özcan, koronavirüs salgını sürecinde hobi olarak başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.

Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi.

17
Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor

Kabak süsleme sanatında kendisini geliştiren Özcan, daha sonra süslediği dekoratif kabakları internetten satışa sundu. 

27
Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor

Oldukça yoğun bir taleple karşılaşan Özcan, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

37
Manisa'da salgını fırsata çevirdi! İnternetten satışa başladı sipariş yağıyor

Hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Özcan, “Kabak süsleme sanatıyla Bodrum’da bir gezi esnasında karşılaştım. Daha sonra arada biraz zaman geçti " dedi.

47