'Şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı İtalya'da bulundu
İTALYA'da, 'şimdiye kadar en iyi korunmuş’ insan kalıntıları bulundu. Roma kenti Pompeii’de kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan insan kalıntısının eski bir köleye ait olduğu ifade edildi. Saç ve kulaklarının hala görülebilir olması dikkat çekti.
Pompeii Arkeloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pompeii’nin kent merkezinin doğusundaki Porta Sarno nekropolünde, antik bir mezara gömülü Marcus Venerius Secundio’ya ait olduğu ifade edilen bir kişinin mumyalanmış kalıntıları bulundu.
Mezarın, MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla Pompeii’nin yıkılmasından 10 yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor.
Beyaz saçlar ve kısmen görünen kulağı kalıntılar arasında
Kalıntıların, Pompeii’de ‘şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş’ insan kalıntıları olarak tanımlandığı ve kalıntıların arasında 60 yaşında öldüğü tahmin edilen Secundio’nun beyaz saçları ve kısmen görünen kulağının yer aldığı belirtildi.
Valencia Üniversitesi'nden Profesör Llorenç Alapont’un, “Ölen kişinin kısmen mumyalanmasının kasıtlı olup olmadığını hala anlamamız gerekiyor. Doku analizi bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir” ifadeleri yer aldı.