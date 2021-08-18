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Afgan mültecilerle ilgili İran'dan flaş karar! Talimat verildi: Artık...

Afgan mültecilerle ilgili İran'dan flaş karar! Talimat verildi: Artık...

İRAN, güvenlik ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Afgan mültecilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

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İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, Yargı Erki’ne bağlı bir ajansa Afganistan'dan gelen mültecilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasımi açıklamasında, Afganistan sınırında güvenliğin arttırılacağını ve sınır muhafızlarına Afganistan'dan mülteci alınmaması talimatının verildiğini belirterek, "Afganistan sınırındaki İranlı güvenlik güçlerine, İran'a girmek isteyen Afganlara izin verilmemesi talimatını verdik" dedi.

Söz konusu kararın nedeni olarak korona virüs (Covid-19) salgını ve güvenlik risklerine işaret eden Kasımi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınırdaki güvenliğin arttırıldığını ve Afganistan'dan mülteci kabul edilmeyeceğini belirtti. Öte yandan Afganistan'dan gelen mültecilerin ilk durağı olan İran’da halihazırda kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere toplam 3 milyonun üzerinde Afgan mülteci bulunuyor.


Taliban kontrolü ele geçirdi, göç dalgası arttı
Taliban'ın İran sınırına yakın şehirleri ele geçirmesiyle Afganistan'dan İran'a Afgan göç dalgası büyümüştü. İran Dışişleri Bakanlığı, Afgan göçmenlere ilişkin açıklamasında sınırda güvenliğin artırılacağını ve sınır bölgelerine göçmenler için mülteci kamplarının kurulacağını duyurmuştu.

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