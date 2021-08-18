Masterchef Mert kimdir kaç yaşında Mert Yılmaz sevgilisi var mı?

Masterchef 2021'nin ilk elemelerinde iddiası ve saçları ile konuşulan Mert Yılmaz ana kadroya 13. isim olarak girmeyi başardı. Elemlerde sarı saçlı olan, daha sonra saçlarını kazıtan Mert Yılmaz instagram pozları ile de olay oldu. Peki kimdir Masterchef Mert, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve Mert Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

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Masterchef 2021'nin 16 kişilik kadrosuna giren isimlerden biri de ilk bölümden itibaren iddiasını ortaya koyan genç yarışmacı Mert Yılmaz oldu. Tavırlarıyla ve saçlarıyla sosyal medyada gündem olan MasterChef Mert sempatik tavırlarıyla da fark ediliyor. Yarışmanın başında sarı saçlı olan Mert saçını üç numaraya kazıttı. Peki ama MasterChef Mert kimdir?

MasterChef Mert kimdir?

Saç rengiyle dikkat çeken MasterChef Mert yarışmaya Los Angeles'tan katılıyor. MasterChef Mert 29 yaşındadır ve yurt dışında şeflik yapmıştır. MasterChef Mert Bolu Mengenli'dir.