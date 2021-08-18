Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan Taliban'ı övmesiyle ilgili eleştirilere yanıt

Taliban'ı övmesiyle ilgili eleştirilerin hedefindeki eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sözünün arkasında durarak, "yalan ve iftirayla bize saldıran nasipsizler ve kamuoyunu yanıltmaya çalışan yobaz medya farelerinin yaptıkları hiç bir fayda sağlamayacak." dedi.

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Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı övmesi sosyal medyada çok tartışıldı. Eleştirilere Twitter hesabından yanıt veren Boynukalın, söylediklerini arkasında durdu.

Boynukalın, "Dünyanın neresinde olursa olsun, Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz" ifadelerine yer verdi.

"İnsan haklarıyla ilgili İslam'a aykırı bir şey yaparlarsa ona da karşı çıkarız"