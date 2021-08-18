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Kayseri'de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu

Kayseri'de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldüren şahıs ve arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kayseri'de evde parti yapan 4 gencin eğlencesi kanlı bitti. 17 yaşındaki B.A., 16 yaşındaki İkranur Türksoy'u pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Polis, olaydan sonra firar eden B.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca ev sahibi O.Ç. ve gece partisine katılan bir kız daha gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından İkranur Türksoy'un cesedi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ateş aldığını söyledi

Cinayet şüphelisi B.A. emniyetteki sorgusunda pompalı tüfeği eline alıp oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve İkranur'u kazara vurduğunu söyledi.

Başka suçlardan dosyaları çıktı

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken B.A. ile O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A'nın başka suçlardan da dosyalarının olduğu öğrenildi.

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