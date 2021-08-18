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Gaziantep'te eve gelmediğini öğrenince yıkıldı! Kayıp çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te eve gelmediğini öğrenince yıkıldı! Kayıp çocuk saatler sonra bakın nerede bulundu

GAZİANTEP'te annesine kızan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kumbarasını yanına alarak evden ayrıldı. Gaziantep'teki teyzesinin evine gitmek isterken kaybolan çocuk, sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılmasının ardından bulundu.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi H. Ali Öztürk Mahallesi'nde ikamet eden Tek ailesinin küçük oğlu 10 yaşındaki Arif Emre Tek, dün öğle saatlerinde annesine kızarak evden ayrıldı. Yanına kumbarasını da alan Arif Emre, teyzesinin yanına gitmek üzere Gaziantep'e hareket etti. Aradan geçen zamana rağmen eve dönmeyen Arif Emre Tek'in ailesi ise her yerde çocuğu aramaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan aile, sosyal medyada Arif Emre'nin fotoğrafını paylaşarak, görenlerden yardım istedi.

Teyzesine gitmek üzere yola çıkan Arif Emre ise teyzesinin evini bulamayınca kayboldu. Saatlerce sokaklarda dolaşan Arif Emre, teyzesinin evine ulaşamadı. Arif Emre'yi İslahiye'den Gaziantep'e götüren bir nakliyat firmasının şoförü ise sosyal medyadaki fotoğrafları görünce çocuğu tanıdı ve ailesine ulaştı. Sürücü, "Gaziantep'te teyzem bekliyor" diyen Arif Emre'yi Gaziantep'e götürdüğünü kaydetti. Bu kez Arif Emre'nin teyzesinin evine gittiğini düşünen aile, büyük bir umutla aradığı teyzenin de evine gelmediğini öğrenince yeniden yıkıldı.


Sevinç gözyaşları döktüler
Sosyal medyada art arda paylaşımların da yapıldığı kayıp olayında devreye Gaziantep Valisi Davut Gül girdi. Vali Gül'ün talimatı ile çocuğun teyzesinin evinin bulunduğu Güneş Mahallesi'nde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Arif Emre'nin kaybolduğunu sosyal medyadan öğrenen bir başka yakını ise Güneş Mahallesi yakınlarında çocuğu fark etti. Çocuğu bulan yakını, aileye telefonla ulaşarak Arif Emre'yi bulduğunu söyledi. Arif Emre'nin teyzesinin evine götürülmesini isteyen gözü yaşlı aile, çocuğun bulunmasının ardından sevinç gözyaşları döktü.


Annesi gözyaşlarına boğuldu
Baba Mustafa Tek tarafından Gaziantep’ten alınarak eve getirilen oğlu Arif Emre Tek’i gören anne gözyaşlarına boğuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan amca Bünyamin Tek, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne, Asayiş Müdürlüğüne, Sayın Valimize ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz, duyarlı İslahiye halkına bizimle beraber aramalara katıldığı için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biraz yorucu oldu ama çok şükür çocuğu da bulduk. Öğle 14.00 sularında evde bulunan kumbaradan bir miktar parayı alarak telefonda bulunan bilgileri silerek çıkıyor, telefondaki bilgileri silmesi bizde bir kuşku oluşturdu, Güneş Mahallesi'nde bulundu orda teyzesinin evi varmış çok şükür kazasız belasız bulundu. Burada emniyet teşkilatının da çok emeği var bizle beraber aramalar yaptılar, Vali Bey özel olarak alakadar oldu kendisine de kendisine de teşekkür ediyoruz" dedi.
Baba Mustafa Tek, "Herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyorum tüm halkımıza ve emniyet güçlerinde, sağolun" dedi.

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