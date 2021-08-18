Galatasaray'da Marcao krizi! Kavga sonrası soyunma odası karışmış

Süper Lig'in ilk maçında Giresun'dan galibiyetle dönen Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması tüm moralleri bozdu. Takımın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Maç sonunda ise Giresun'da Galatasaray soyunma odasının maç biter bitmez karıştığı bilgisine ulaşıldı.

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Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak oyundan atılması futbol gündemini salladı. Giresun'dan İstanbul'a dönerken uçakta büyük sessizlik hakimdi. Son bilgiye göre Fatih Terim, TFF'nin vereceği cezayı beklemeyecek.

Galatasaray kafilesi gece yarısı İstanbul'a ulaştı. Olay adam Marcao, İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsünde yer almadı.

Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'a özel araç karşıladı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dakika görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.

Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi.

Uçakta çıt çıkmadı

Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.

Soyunma odası karıştı

Giresun'da Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. Kerem'den yana tavır alan oyuncuların hepsi, Marcao'nun üzerine yürümek istedi. Yardımcı antrenörler ve kulüp çalışanları araya girip Brezilyalı stoperi hemen soyunma odasından çıkarttı ve takım otobüsünden ayrı olarak havalimanına yolladı.

Futbolcuların hepsi sinirden yüzlerine bile bakmadıkları Marcao'ya Fatih Terim'den en ağır cezayı vermesini istedi. Sıcağı sıcağına karar almak istemeyen Terim ise İstanbul'a dönüşü işaret etti ve "Olayı sabah sakin kafayla değerlendirelim" dedi.

Kaynak: Sabah