Aşure günü mesajları kısa resimli yeni aşure günü sözleri

Bugün yani 18 Ağustos Çarşamba günü mübarek Muharrem ayının 10. günü olan 2021 aşure günü. Bu anlamılı güze özel resimli aşure günü mesajları, aşure günü kutlama-tebrik sözleri ve aşure günü ile ilgili Hadisleri sizler için bir araya getirdik.

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Bugün aşure günü... Aşure gününe özel en güzel resimli aşure günü mesajlarını ve kutlama sözlerini bir araya getirdik. Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü hadisleri ve resimli kısa aşure günü mesajları haberimizde...

Bugün aşure günü başladı... Bu mübarek ve güzel günde siz de sevdiklerinize resimli aşure günü yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz. En güncel SMS cep telefonu aşure günü mesajlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İşte aşure günü kısa SMS alternatifleri...

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI - Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun. - Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

- Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun. - Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

- Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım. - Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

- Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. - Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

- Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde kabul etsin

- Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif - Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

- Allah’ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. - Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

- Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

- Muharremin Onuncu gününe Aşure Günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

- Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif - Allah’ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

- Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

- Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur. İnşallah Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın.

- Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve’l-Terhib 2/116)