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Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı kabul etti

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı kabul etti

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Haddad'ı kabul etti. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Haddad'ı kabul etti. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile görüştü.

Libya'ya destek mesajı

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından; iki ülke arasındaki 500 yıllık kardeşliğe vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Libya’da yabancı güç olmadığının ifade edildiği, Türkiye’nin “Libya Libyalılarındır” anlayışı içinde haklı davalarında Libyalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceğinin belirtildiği öğrenildi.

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