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CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen diktatör nitelemesi yaptı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç KRT TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden hükümeti eleştiren Özkoç, ''Türkiye'de bir diktatör var'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'a 'diktatör' ifadesi

Halkın büyük sevgisiyle iktidara gelen ve yine halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Özkoç Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu iddia etti.

Özkoç skandal açıklamasında, şunları söyledi;

"Irak'ta saray var mıydı? Vardı. Bir diktatör de var mıydı? Vardı. Orada ABD ile iş birliği içerisinde miydi? Evet öyleydi. Yıllarca beraber Libya ile diğerleriyle, Mısır ile olduğu gibi mücadele alanı yürütüldü. Türkiye'de saray var mı? Var. Eskiden olduğu gibi bir Pembe Köşk'ten, Çankaya Köşkü'nden bahsetmiyoruz. Mütevazilikten bahsetmiyoruz, saraydan bahsediyoruz.

Türkiye'de bir diktatör var mı? Var. Ortadoğu'da nasıl demokrasi yok, saraylar var. Halkın çıkarlarını gözeteceğiz diye bir anlayış yükseldiyse, Türkiye'de de aynı şekilde buna benzer bir beka sorunu vardır" 

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