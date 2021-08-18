İstanbullular dikkat! 7 ilçede sular kesilecek

Tadilat ve yenileme çalışmaları yapılan İstanbul'da 7 ilçede sular kesilecek.

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İstanbul'un 7 ilçesinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle suların kesileceği bildirildi. Çalışmaların sürdüğü sırada Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece’de suların kesileceğini açıklayan İSKİ'nin duyurusu şu şekilde:

18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece’ye su verilemeyecek.

Arnavutköy’de Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy;

Çatalca’da Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali;

Esenyurt’ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent;

Eyüpsultan’da İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı;

Başakşehir’de Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp;

Avcılar’da Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule;

Küçükçekmece’de Yarımburgaz mahallelerinde kesinti yaşanacak.