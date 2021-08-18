İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı

Önceden belirlenen 22 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye basıldı.

22 adrese eş zamanlı operasyon

Önceden belirlenen 22 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Narkotik köpeği aradı

Baskın yapılan adreslerden biri, Silivrikapı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrum katı oldu.

Özel harekat polislerinin girdiği dairede narkotik köpeği Kanıt, arama yaptı. Yapılan arama çalışmaları sırasında polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Arama ve gözaltı işlemleri sürüyor

İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Baskınlarda, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.