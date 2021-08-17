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Koronavirüs risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koronavirüs risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.

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