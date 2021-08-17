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1 Ocak'tan bu yana İstanbul'da 38 bin 251 düzensiz göçmen yakalandı

1 Ocak'tan bu yana İstanbul'da 38 bin 251 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçe karşı yılbaşından bu yana yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapan İstanbul Valiliği, 38 bin 251 düzensiz göçmenin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

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Ülke genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler devam ediyor. İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İstanbul genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

1 günde 159'u Afgan, 453 yabancı uyruklu yakalandı
Düzensiz göçmenlerin, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtilen açıklamada, "16 Ağustos 2021 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.

Sınır dışı işlemleri yapılacak
Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." denildi.

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