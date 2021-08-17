Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı

Fenerbahçeliler, Alman kulübü Leipzig ile Norveçli golcü Sörloth için prensipte anlaşmaya vardı.. Kulüpler arası yapılan görüşme oldukça olumlu bir havada geçti.

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Fenerbahçe, Alexander Sörloth'un kulübü Leipzig'i ikna etti. İki kulüp prensipte anlaşmaya vardı. Sörloth, Leipzig'de henüz sezon başında kadroda düşünülmeyen bir oyuncu haline geldi ve yedeğe dahi alınmadı.

Oyuncu tarafı sıcak değil

Alman ekibi ikna edildi ancak Sörloth cephesi sıcak değil. Norveçli oyuncu ve ailesi tekrar Türkiye'ye dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler, Sörloth'u ikna etmek için son kozlarını oynayacak.

"Değişim oldu"

Bu bilgiyi Fenerbahçe'ye yakın ünlü gazeteci Sercan Hamzaoğlu duyurdu. Hamzaoğlu, "Flaş bir bilgi edindim, Sörloth transferi konusunda herkesin bildiği stabil durumda bir değişim oldu. Fenerbahçe oyuncunun transfer şartları konusunda Leipzig'le ortak bir noktada buluştu An itibari ile yeni durum şu;Kulübü ile hava olumlu, oyuncu tarafı ise Türkiye'yi istemiyor" paylaşımı yaptı.