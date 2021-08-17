Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür

TÜRKİYE'nin gönderdiği tahliye uçağıyla Afganistan'dan çıkış yapan Afgan yönetmen ve film yapımcısı Sahraa Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişilik ailesinin de tahliye edildiğini açıklayarak Türkiye ve Ukrayna'ya teşekkür etti.

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ABD öncülüğünde NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle eş zamanlı olarak Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirmişti.

35 yaşındaki Afgan yönetmen ve film yapımcısı Sahraa Karimi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü havayı yansıtarak, "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" demişti.

"Bizi öldürmeye geliyorlar"

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Taliban, Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı? Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum, bu büyük dünyanın insanları lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar" sözleriyle tüm dünyada konuşulmuştu.

Karimi'den Türkiye'ye teşekkür Türkiye'nin gönderdiği tahliye uçağıyla Afganistan'dan çıkış yapan Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişilik ailesinin de tahliye edildiğini açıklayarak Türkiye ve Ukrayna'ya teşekkür etti.

2 üst düzey Afgan siyasetçiyi de Türkiye kurtardı

Kadın yönetmen ile birlikte Türkiye yardım çağrısında bulunan 2 üst düzey Afgan yöneticiyi de Türkiye'ye getirdi. Nagehan Alçı, HaberTürk'teki bugünkü yazısında 2003 - 2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan Kıdemli Temsilcisi olarak Kabil'de görev yapan eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Kaçmazsak öleceğiz, tek kurtuluşumuz bu

Alçı'nın aktardığına göre, gece saatlerinde eski Dışişleri Bakanı Rengin Dadfar Spanta'nın Hikmet Çetin'i arayıp şunları söylemiş:

- “Sevgili dostum, hayatım tehlikede. Yanımda Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar da var. (Atmar Taliban’dan kaçan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin Dışişleri Bakanı) Buradan kaçmazsak büyük ihtimalle öleceğiz. Doha uçağına binmiştik, Taliban kalkış izni vermedi, uçaktan indirdiler. Senden ricam kalkan Türk uçaklarına binmemizdir. Tek kurtuluşumuz bu. Bize yardım eder misin?”

Hikmet Çetin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı görüştüğünü belirterek şunları kaydetti:

-"Hulusi Paşa konuyla derhal ilgileniyor ve Kabil askeri havaalanının komutanını arayarak gerekli izni alıyor. Saat gece yarısı ikiyi gösterdiğinde Afganistan’ın iki dışişleri bakanı Rengin Dadfar Spanta ve Muhammed Hanif Atmar Kabil askeri havaalanına giriş yapıyorlar. Afganistan Hükümetinin bu önemli isimleri alanda biraz bekledikten sonra Türkiye’ye doğru havalanmaya hazırlanan uçaklara bindiriliyor ve Afganistan’dan çıkıyorlar.