Çeçen lider Ramazan Kadirov: Afganistan'daki olaylar ABD'nin yeni numarası

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Afganistan'daki olayların ABD'nin Müslümanlara karşı yeni numarası olduğunu belirtti.

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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, oğlu Adem'in Instagram hesabından yapılan canlı yayında," Oradan (Afganistan) hiçbir zaman çıkmayacaklarını söylüyorlardı, şimdi herkesi bırakarak kaçıyorlar. Onlarca yıldır orada insanlar ölüyor. 5 yıl önce ölen sivil sayısı 2 milyonu geçiyordu. Şimdi ne kadar öldü? Zavallı insanlara işkence yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Taliban ve Usame Bin Ladin'in ABD'nin projeleri olduğunu söyleyen Kadirov, "Bu yüzden bizim ve müttefik ülkelerin sınırları güçlendirmesi, en kötü senaryoya hazırlanması lazım. Bizim için sorun yok, emir gelirse ülkemizi, bağımsızlığımızı, halkımızı tehdit eden herkesi durdururuz" dedi.

Çeçen lider, en büyük tehditle karşı karşıya olan ülkelerin Afganistan'ın Orta Asya komşuları olduğunu söyledi.