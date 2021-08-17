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Kastamonu'daki sel felaketi! Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı

Kastamonu'daki sel felaketi! Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı

BOZKURT'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi.

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Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

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