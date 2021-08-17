BIST 1.458
DOLAR 8,42
EURO 9,89
ALTIN 484,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Asansör boşluğunda bulundu hastanede öldü! Zümranur'un babasının şüphesi var

Asansör boşluğunda bulundu hastanede öldü! Zümranur'un babasının şüphesi var

BEYLİKDÜZÜ'nde asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunup hastanede hayatını kaybeden Zümranur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan memleketine gönderildi. Küçük kızın babası, çocuğunun kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia etti.

Abone ol

Beylikdüzü’ünde 3 yaşındaki Zümranur Şendur dün akşam saatlerinde kaybolmuş yakınları ve mahallelinin araması üzerinde apartmanın asansörü boşluğunda ağır yaralı olarak bulunmuştu.

Hemen hastaneye kaldırılan minik çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Zümranur’un cenazesi bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Cenazeyi almak için baba Köksal Şendur ve yakınları hazır bulundu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Zümranur’un cenazesi memleketi Ordu Fatsa’ya gönderildi.

"Çocuğumu yediler... Şüpheli bir durum var"
Baba Köksal Şendur, çocuğunun kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü ifade ederek, “Bu durumdan şüpheleniyorum. Rastgele olan bir durum değil, kasıtlı bir durum. Bunun arkasında büyük bir çete organizasyonu olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum karanlıkta bile gidemezdi. Nasıl oldu bilmiyorum ama katakulliye getirip çocuğumu yediler. Asansör boşluğu denilen, müteahhitin ilgisizliğinden dolayı korkuluk yapmadığı yere atıldı çocuğum. Oraya geçme şansı yok. 200 metre karanlık bir yer. Şüpheli bir durum var. Terliğin birisi kuyunun içinde diğeri de girdiği yerde bulunuyor. Sonucu bekliyoruz içim yanıyor” dedi.

İlgili Haberler
Beylikdüzü'nde Zümra Nur'un düştüğü yer görüntülendi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocasını Öldüren Rümeysa 'köle hayatı yaşattı' deyip anlattı: Çöplerde prezervatif...
Foto Galeri Kocasını Öldüren Rümeysa 'köle hayatı yaşattı' deyip anlattı: Çöplerde prezervatif... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de ölen eşine mevlit hazırlığı yaparken traktör altında can verdi
Kocaeli'de ölen eşine mevlit hazırlığı yaparken traktör altında can verdi
Delta varyantı kabusu! Kovid-19 yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
Delta varyantı kabusu! Kovid-19 yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
BM'den dünya devletlerine bildiri: Afgan vatandaşları sınır dışı etmeyin!
BM'den dünya devletlerine bildiri: Afgan vatandaşları sınır dışı etmeyin!
İstanbul'da eşini boğarak öldürdü! Pişkin savunması pes dedirtti
İstanbul'da eşini boğarak öldürdü! Pişkin savunması pes dedirtti
Eski Fenerbahçeli Süper Lig'e döndü! Simon Falette Hatayspor'da
Eski Fenerbahçeli Süper Lig'e döndü! Simon Falette Hatayspor'da
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım sel bölgesinde
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım sel bölgesinde
MHP'li Semih Yalçın'dan Akşener'e ağır sözler: Odun gibi kaba ifadeler
MHP'li Semih Yalçın'dan Akşener'e ağır sözler: Odun gibi kaba ifadeler
TRT'de '10 Muharrem Özel' yayını gerçekleşecek
TRT'de '10 Muharrem Özel' yayını gerçekleşecek
Memura zam sürecinde kritik hafta! Zam oranı 22 Ağustos'ta belli olacak
Memura zam sürecinde kritik hafta! Zam oranı 22 Ağustos'ta belli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık