Asansör boşluğunda bulundu hastanede öldü! Zümranur'un babasının şüphesi var

BEYLİKDÜZÜ'nde asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunup hastanede hayatını kaybeden Zümranur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan memleketine gönderildi. Küçük kızın babası, çocuğunun kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia etti.

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Beylikdüzü’ünde 3 yaşındaki Zümranur Şendur dün akşam saatlerinde kaybolmuş yakınları ve mahallelinin araması üzerinde apartmanın asansörü boşluğunda ağır yaralı olarak bulunmuştu.

Hemen hastaneye kaldırılan minik çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Zümranur’un cenazesi bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Cenazeyi almak için baba Köksal Şendur ve yakınları hazır bulundu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Zümranur’un cenazesi memleketi Ordu Fatsa’ya gönderildi.

"Çocuğumu yediler... Şüpheli bir durum var"

Baba Köksal Şendur, çocuğunun kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü ifade ederek, “Bu durumdan şüpheleniyorum. Rastgele olan bir durum değil, kasıtlı bir durum. Bunun arkasında büyük bir çete organizasyonu olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum karanlıkta bile gidemezdi. Nasıl oldu bilmiyorum ama katakulliye getirip çocuğumu yediler. Asansör boşluğu denilen, müteahhitin ilgisizliğinden dolayı korkuluk yapmadığı yere atıldı çocuğum. Oraya geçme şansı yok. 200 metre karanlık bir yer. Şüpheli bir durum var. Terliğin birisi kuyunun içinde diğeri de girdiği yerde bulunuyor. Sonucu bekliyoruz içim yanıyor” dedi.